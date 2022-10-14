Тверь принимает заседание Совета законодателей Центрального федерального округа

На заседании совета. Фото: ПТО

14 октября в Твери проходит заседание Совета законодателей Центрального федерального округа при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО Игоре Щёголеве. Участвуют губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, сенатор Совета Федерации РФ от Верхневолжья Андрей Епишин, представители Государственной Думы и Генеральной Прокуратуры РФ, Аппарата полпреда Президента РФ в ЦФО, руководители парламентов областей ЦФО.

Главными темами заседания стали меры поддержки военнослужащих-участников специальной военной операции, мобилизованных граждан и их семей, многодетных родителей.

- На федеральном уровне принят ряд законов, изданы Указы Президента, в большинстве регионов введены меры поддержки. Следует продолжить эту работу и создать систему, при которой каждый из тех, кому адресована помощь, видел, что находится в центре нашего внимания, – сказал во вступительной речи Игорь Щёголев про важность поддержки участников СВО и мобилизованных граждан и их семей.

При этом полпред отметил, что нельзя останавливать работу, направленную на повышение качества жизни людей в регионах, достижение национальных целей развития в экономике, социальной сфере, образовании, здравоохранении, благоустройстве, демографии. Приоритетом Игорь Щёголев назвал поддержку многодетных родителей.

- Вопрос демографии - это не только рождение детей, но самое главное – воспитание, – подчеркнул Игорь Руденя в своем выступлении. - Наша молодежь сегодня чувствует мощный информационный поток. И здесь значима роль старшего поколения, которое, исходя из своего опыта, должно влиять на формат мышления подрастающего поколения. Очень важно, чтобы простыми словами мы могли объяснить ключевые вещи, связанные с развитием нашей страны, формированием системы ценностей. В Тверской области создан Совет по духовно-нравственному воспитанию граждан, в процессы вовлечены ветераны, Юнармия. Эта работа сегодня становится ключевой.

Игорь Руденя и Игорь Щёголев. Фото: ПТО

Говоря о развитии системы поддержки семей с детьми, губернатор отметил, что в Тверской области действует порядка 50 федеральных и региональных мер. С 2016 года количество многодетных семей Верхневолжья увеличилось более чем на 40%, до 14 341 семьи.

В этом году, с учетом мнения родителей, приняты дополнительные региональные меры. Расширен состав подарочного набора для новорожденных. Все учащиеся из многодетных семей обеспечиваются бесплатными комплектами школьной формы. С 2022 года многодетным семьям, вне зависимости от возраста родителей, при рождении ребенка предоставляются выплаты на погашение ипотечных кредитов (раньше ее могли получить граждане до 40 лет).

Участники заседания также обсудили меры по поддержке семей мобилизованных жителей.

В Тверской области принят региональный комплекс мер для семей мобилизованных граждан.