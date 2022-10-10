Житель Подмосковья подстрелил самку лося в Тверской области

В Тверской области браконьер подстрелил лося Фото: архив "КП"

8 октября в Кашинском районе в ходе патрулирования территории охотничьих угодий инспектор Государственной инспекции по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области и сотрудник Кашинского районного общества охотников и рыболовов обнаружили незаконную добычу лося.

Установлено, что в районе деревни Зоблино браконьер подстрелил самку лося.

- Браконьер установлен. Это житель Московской области, который уже дал признательные показания. Полиция проводит проверку, - сообщили в Минприроды Тверской области.