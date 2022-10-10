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Общество10 октября 2022 12:20

Житель Подмосковья подстрелил самку лося в Тверской области

Браконьер задержан и сознался в содеянном
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области браконьер подстрелил лося Фото: архив "КП"

В Тверской области браконьер подстрелил лося Фото: архив "КП"

8 октября в Кашинском районе в ходе патрулирования территории охотничьих угодий инспектор Государственной инспекции по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области и сотрудник Кашинского районного общества охотников и рыболовов обнаружили незаконную добычу лося.

Установлено, что в районе деревни Зоблино браконьер подстрелил самку лося.

- Браконьер установлен. Это житель Московской области, который уже дал признательные показания. Полиция проводит проверку, - сообщили в Минприроды Тверской области.