В Твери продолжается благоустройство нового сквера на улице Хромова

На улице Хромова продолжается благоустройство нового сквера Фото: администрация Твери

В Твери в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершается первый этап работ по благоустройству нового сквера на улице Хромова.

За благоустройство проголосовали горожане. В настоящее время на территории завершается укладка брусчатки на пешеходных дорожках, установка опор наружного освещения. На 95% выполнены работы по гидропосеву газона, ведётся подготовка оснований для устройства бетонных покрытий будущих детской и спортивной зон. Будут установлены одиннадцать скамеек и урн.

Второй этап работ проведут в 2023 году.