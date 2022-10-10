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Общество10 октября 2022 12:10

В Твери продолжается благоустройство нового сквера на улице Хромова

Работы будут завершены в 2023 году
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На улице Хромова продолжается благоустройство нового сквера Фото: администрация Твери

На улице Хромова продолжается благоустройство нового сквера Фото: администрация Твери

В Твери в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» завершается первый этап работ по благоустройству нового сквера на улице Хромова.

За благоустройство проголосовали горожане. В настоящее время на территории завершается укладка брусчатки на пешеходных дорожках, установка опор наружного освещения. На 95% выполнены работы по гидропосеву газона, ведётся подготовка оснований для устройства бетонных покрытий будущих детской и спортивной зон. Будут установлены одиннадцать скамеек и урн.

Второй этап работ проведут в 2023 году.