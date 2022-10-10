В Золотую книгу Твери внесут имена краеведа, педагога и ректора

Совет Золотой книги Твери и рукописная страница фолианта. Фото: ТГД, Татьяна РУМЯНЦЕВА

Имена краеведа Николая Забелина, педагога и благотворителя Андрея Коняева, первого ректора ТвГУ Владимира Комина скоро внесут в Золотую книгу Твери. Решение, чье имя будет занесено в Золотую книгу, принимают депутаты Тверской городской Думы. Однако предварительно кандидатуры уже обсудили 10 октября на Совете Золотой книги, куда входят представители общественности.

Непосредственно сама запись заносится рукописным способом, удостоверяется подписью Главы города Твери и председателя Тверской городской Думы. Дата внесения обычно приурочена ко Дню народного единства 4 ноября.

Золотая книга Твери — продолжение проекта по возрождению Золотой книги Российской империи. С 2011 года в Тверскую книгу вносят имена людей, сделавших многие для развития и процветания тверского края. Здесь уже есть имена князя Михаила Тверского, литератора и поэта Александра Гевелинга, писателя Бориса Полевого - 26 памятных записей.

-Члены Совета единогласно рекомендовали внести в Золотую книгу Твери имена людей, внесших значительный вклад в развитие нашего города, развитие системы образования Твери, - сообщили в пресс-службе Думы Твери.

Что до персоналий этого года, то:

Андрей Николаевич Коняев - потомственный купец, один из владельцев мукомольной мельницы, большую часть своей жизни посвятивший делу просвещения. Благодаря его деятельности Тверское низшее техническое училище стало одним из престижных учебных заведений Тверской губернии. Коняев был предпринимателем, общественным деятелем, талантливым педагогом и организатором, жертвовал на благие дела не только деньги, но и собственные силы. Сегодня Тверской колледж носит его имя.

Николай Алексеевич Забелин - один из создателей Тверского клуба краеведов, исследовал факты прошлого Твери, внес большой вклад в восстановление памяти князя Михаила Ярославича. Во многом благодаря его усилиям городу возвращено имя Тверь

Владимир Васильевич Комин - главный организатор создания на базе Тверского педагогического института - Калининского (ныне Тверского) государственного университета в 1971 году. Он же стал его первым ректором и оставался на посту до 1982 года.