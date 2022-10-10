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Общество10 октября 2022 6:57

В Тверской области разыскали подростка, который уехал на велосипеде и пропал

Проводится проверка
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пропавшего подростка нашли Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Пропавшего подростка нашли Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области разыскали пропавшего подростка, который 8 октября уехал на велосипеде из деревни Беседы и пропал. Известно, что мальчик хотел вернуться в Москву.

Были организованы поиски пропавшего. Следователи и полиция выезжали по месту его последнего пребывания.

В ходе поисков несовершеннолетний был найден. В ближайшее время с ним проведёт беседу следователь Следственного комитета с целью выяснения всех обстоятельств его безвестного отсутствия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.