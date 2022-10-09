В Тверской области 9 октября коронавирусом заразился 91 человек

В Тверской области продолжают выявлять заболевших Фото: ПТО

По данным на 9 октября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболел ещё 91 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. В последние несколько дней отмечен спад заболеваемости.

Всего с начала пандемии ковидом в регионе зафиксировано 177 544 случая заболевания COVID-19.

172 228 заразившихся излечились от инфекции. За сутки - 330.

За последние сутки никто не госпитализирован.

2766 человек с начала пандемии скончались. За минувшие сутки от ковида умер один пациент.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 304 546, в том числе за последние сутки – 190.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.