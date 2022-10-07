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Общество7 октября 2022 15:36

Жителям Твери расскажут про сталинский ампир в послевоенном Калинине

Лекцию проведёт краевед Павел Иванов
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Дом ворошиловских стрелков - яркий представитель сталинской архитектуры.

Дом ворошиловских стрелков - яркий представитель сталинской архитектуры.

Фото: Виктория ТУШКОВА

В тверской библиотеке имени Горького состоится лекция «Сталинский ампир в послевоенном Калинине», которую проведёт краевед и журналист Павел Иванов.

Разговор пойдёт о советской архитектуре 1940-1950-х годов, которая является важной страницей в истории русской архитектуры, предметом изучения и любования.

При этом, отмечают в Горьковке, провинциальная архитектура этого периода ещё недостаточно изучена. В каждой области были свои предпочтения, вызванные факторами, о которых зачастую не знают даже люди, ныне живущие в домах, возведённых в то время.

Лекция состоится 12 октября, в 17:30, в Зале искусств. 12+

Прямую трансляцию мероприятия можно будет увидеть на портале Культура.рф и YouTube канале библиотеки.