Жителям Твери расскажут про сталинский ампир в послевоенном Калинине

Дом ворошиловских стрелков - яркий представитель сталинской архитектуры. Фото: Виктория ТУШКОВА

В тверской библиотеке имени Горького состоится лекция «Сталинский ампир в послевоенном Калинине», которую проведёт краевед и журналист Павел Иванов.

Разговор пойдёт о советской архитектуре 1940-1950-х годов, которая является важной страницей в истории русской архитектуры, предметом изучения и любования.

При этом, отмечают в Горьковке, провинциальная архитектура этого периода ещё недостаточно изучена. В каждой области были свои предпочтения, вызванные факторами, о которых зачастую не знают даже люди, ныне живущие в домах, возведённых в то время.

Лекция состоится 12 октября, в 17:30, в Зале искусств. 12+

Прямую трансляцию мероприятия можно будет увидеть на портале Культура.рф и YouTube канале библиотеки.