Роман Крылов сложил полномочия главы Ржева

Роман Крылов покинул пост главы Ржева Фото: vk.com/Роман Крылов

Глава администрации города Ржева Роман Крылов сложил полномочия. Об этом 6 октября он рассказал на своей странице в соцсети.

Роман Крылов в конце ноября 2019 года возглавил городскую администрацию, а позже, после проведения конкурсных процедур, был выбран главой города Ржева.

- Я помню каждый день своей работы. За этот период произошло множество знаковых событий. В городе проводились важные работы по благоустройству, мы стали мыслить масштабнее, проекты стали более современными, - написано в посте.

Сейчас Ржев и Ржевский район проходят процедуру объединения в Ржевский муниципальный округ.

- Уже избраны депутаты Думы, и в соответствии с законодательством я сложил свои полномочия. В скором времени будет проведён новый конкурс на должность главы уже объединённого Ржевского муниципального округа, - пояснил Роман Крылов.