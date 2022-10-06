В Твери возрождают традиции семейного чтения

Читать можно не только про себя, но и вслух - для собственной семьи или друзей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Тверская библиотека имени Горького совместно с семейным клубом Культурного центра «Боголюбский» возрождают традиции семейного чтения.

-Традиции семейного чтения вслух во многом утрачены. В лучшем случае читают вслух только маленьким детям – а ведь это увлекательное занятие, которое может сплотить, объединить, восстановить утраченные связи и общение в семье и стать прекрасной альтернативой времени, проведённому с гаджетами, - пишет Горьковка на своём сайте. - На встрече мы услышим о традициях семейного чтения в дореволюционной России и о возрождении их в наше время. Будем рады, если и вы поделитесь своим опытом!

К встрече будет подобрана и представлена книжно-иллюстративная выставка по теме.

Встреча состоится в Славянском зале библиотеки, 7 октября, в 18:00. 6+