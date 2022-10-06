В магазинах Тверской области мужчина обналичивал чужую банковскую карту

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Конаковский отдел полиции обратилась 48-летняя местная жительница и сообщила, что с пропавшей ранее банковской карты списаны за покупки 8500 рублей.

Сотрудники полиции установили, что карту обналичивали в магазинах города. Полицейские опросили персонал торговых точек, уточнили приметы возможного злоумышленника. Оказалось, что мужчина покупал шампунь и сливочное масло.

Подозреваемого разыскали. 37-летний задержанный пояснил, что нашел карту и решил попользоваться.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.