Тверским медикам временно запретили уходить в отпуска и уезжать в командировки

Срок запрета на отпуска не прописан. Фото: Александр ГЛУЗ

Тверским медикам временно запретили брать отпуска и выезжать в командировки за пределы Тверской области. Тех медработников, кто находился в отпуске, оттуда отзывают. Об этом "КП"-Тверь" сообщили врачи государственных медицинских учреждений.

Медики подписывают соответствующие приказы главврачей, выпущенные во исполнение распоряжения губернатора Тверской области от 21.09.2022 № 382-1-рг "О реализации в Тверской области Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647" и приказа Министерства здравоохранения Тверской области от 27.09.2022 №80-65-КА (этого документа пока нет в открытом доступе). Названный Указ Президента РФ - это указ о частичной мобилизации, с ним можно познакомиться на официальном портале правовой информации.

Срок запрета на отпуска не прописан (до отмены приказа). В региональном правительстве запрет отпусков для медиков редакции "КП"-Тверь" не прокомментировали. Напомним, все медицинские работники являются военнообязанными и имеют военный билет.

Текст распоряжения губернатора от 21.09.2022 № 382-1-рг можно посмотреть ниже:

Распоряжение губернатора Тверской области от 21.09.2022 № 382-1-рг, лист 1. Источник: publication.pravo.gov.ru