За долги по алиментам житель Тверской области получил судимость

Мужчина получил судимость за долги по алиментам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Судом рассмотрено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Кувшиново. Мужчину обвиняют в неуплате алиментов по ч. 1 статьи 157 УК РФ.

Ранее подсудимый был привлечен к административной ответственности за то, что на протяжении 4 месяцев без уважительных причин не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Долг составил 48 000 рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства условно.

Приговор не вступил в законную силу.