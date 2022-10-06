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Общество6 октября 2022 7:20

За долги по алиментам житель Тверской области получил судимость

Ему назначили исправительные работы условно
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина получил судимость за долги по алиментам

Мужчина получил судимость за долги по алиментам

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Судом рассмотрено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Кувшиново. Мужчину обвиняют в неуплате алиментов по ч. 1 статьи 157 УК РФ.

Ранее подсудимый был привлечен к административной ответственности за то, что на протяжении 4 месяцев без уважительных причин не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Долг составил 48 000 рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства условно.

Приговор не вступил в законную силу.