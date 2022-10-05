В Тверской области пьяного водителя скутера отправили на обязательные работы

Суд отправил мужчину на обязательные работы
Фото: Степан КАМЕНЕВ
Перед судом предстал 26-летний Селижаровского округа. Мужчину осудили за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Установлено, что в июле 2022 года сотрудниками полиции был остановлен скутер под управлением пьяного водителя, который ранее был привлечен к административной ответственности.
Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 1 год 6 месяцев.
Приговор суда в законную силу не вступил.