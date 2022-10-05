Жителям Тверской области предлагают написать письмо лесному зверю

Расскажите зверю, за что вы его любите! Графика: Центрально-Лесной государственный биосферный заповедник.

Центрально-Лесной государственный биосферный заповедник предлагает жителям Тверской области поучаствовать в очень интересной и трогательной акции - "Напиши письмо лесному жителю".

Условия просты: напишите письмо лесному жителю - любому обитателю заповедных лесов, например, ежу, кроту, зайцу, белке, норке или горностаю, медведю. Тема письма - свободная. Пишите всё, что хотите сказать зверю. Задавайте вопросы, которые вас интересуют или расскажите, почему вы его любите.

Акция приурочена ко Всемирному дню животных (4 октября), который ставит своей целью помочь людям осознать необходимость защиты животных и окружающей среды.

Акция проводится с 5 октября по 01 декабря 2022. Заповедник принимает письма в формате "word" на электронную почту forestprosvet@gmail.com с пометкой в теме "Письмо лесному жителю". Также можно прислать письмо по адресу: 172521, Тверская область, Нелидовский городской округ, п. Заповедный, д. 22.

Не забудьте указать ФИО участника, возраст и адрес проживания с индексом!

Итоги акции будут подведут 9 декабря 2022 года на сайте заповедника и его страничке в соцсети. Все участники получат сертификаты, а авторы пяти наиболее интересных работ - памятные призы от Центрально-Лесного заповедника.