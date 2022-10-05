В Тверской больнице скорой помощи начали работать семь новых современных аппаратов наркоза

Такие аппараты - новое поколение медицинской техники для непрерывной и максимально безопасной низкопоточной анестезии. Фото: ПТО

В клинической больнице скорой медицинской помощи (бывшая горбольница №4) в Твери введено в эксплуатацию семь новых аппаратов наркоза, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Это аппараты "Mindray WATO EX-65" и "Mindray A7" - новое поколение медицинской техники для непрерывной и максимально безопасной низкопоточной анестезии. Оборудование представляет собой современную и эргономичную систему мониторинга пациента, предполагающую 7 режимов вентиляции, оснащённую большим TFT-экраном с сенсорным управлением, электронным газовым расходомером и дыхательным контуром с подогревом. Такие аппараты сводят к минимуму риски осложнений у пациентов после анестезии.

Оборудование приобретено за счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования. Новые аппараты позволят ввести в больнице ещё одну, девятую по счёту, экстренную операционную.

Помимо наркозных аппаратов в больницу ранее закупили 44 перфузора (приборы для внутривенного введения лекарственных препаратов) и 17 мониторов.