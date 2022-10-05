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Происшествия5 октября 2022 8:27

В Тверской области судимая женщина убила ножом мужчину

Уголовное дело направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Уголовное дело направлено в суд Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Уголовное дело направлено в суд Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в убийстве.

По версии следствия, 23 июля 2022 года в квартире на улице Садовой в Калязине в ходе ссоры женщина убила ножом сожителя.

Место происшествия было осмотрено следователем следственного отдела Следственного комитета и сотрудниками УМВД, проведены необходимые экспертизы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.