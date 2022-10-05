В Тверской области судимая женщина убила ножом мужчину

Уголовное дело направлено в суд Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в убийстве.
По версии следствия, 23 июля 2022 года в квартире на улице Садовой в Калязине в ходе ссоры женщина убила ножом сожителя.
Место происшествия было осмотрено следователем следственного отдела Следственного комитета и сотрудниками УМВД, проведены необходимые экспертизы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.