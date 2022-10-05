Игорь Руденя поздравил с праздником учителей и ветеранов педагогического труда

Игорь Руденя поздравил учителей с праздником Фото: ПТО

5 октября отмечается День учителя. С праздником учителей и ветеранов педагогического труда поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Этот праздник давно стал всенародным в нашей стране. Все мы с особой теплотой вспоминаем своих педагогов, которые передали нам знания, помогли найти свою дорогу в жизни, преподали уроки человечности, ответственности, любви к Родине. Тверская область всегда славилась Учителями с большой буквы. Сегодня педагоги Верхневолжья активно внедряют современные программы и технологии обучения, при этом сохраняют выдающиеся традиции отечественного образования, воспитывают детей на основе уважения к труду, к истории нашего Отечества, заботливого отношения к родной земле, - отметил глава региона, поблагодарил педагогов за высокое мастерство, верность своему призванию, любовь к детям, мудрость и доброту, пожелал здоровья, благополучия и успехов в труде.