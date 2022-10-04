Преступная группа обокрала фуру в Тверской области на 9 миллионов рублей

Мужчины и женщина украли из машины электроники на 9 млн рублей Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью уголовного розыска УМВД России по Тверской области пресечена деятельность преступной группы из трех жителей Вышнего Волочка. Мужчины и женщина промышляли на трассе М-11 кражам электроники из большегрузов.

В ходе розыска фигуранты были задержаны тверскими полицейскими совместно со следователями и оперативниками из Вышнего Волочка и Новгородской области, при силовой поддержке отряда спецназначения "Гром".

- Личности подозреваемых установлены. Ими оказались двое мужчин в возрасте 24 и 26 лет, а также 34-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

По предварительной информации, фигуранты объединились, чтобы обокрасть "Газель", водитель которой остановился отдохнуть на трассе. Подозреваемые использовали тепловизоры, рации, компьютерную и автомобильную технику. Злоумышленники спланировали схему: женщина контролировала обстановку, а её подельники разрезали тент фургона и вытащили из кузова компьютеры, электронные планшеты и мобильные телефоны. Ущерб составил более 9,8 млн. рублей.

Похищенное спрятали в тайнике в лесу, потом через посредника направили в соседний регион. Часть похищенного продали, остальное изъяли оперативники в ходе обысков.

В полиции подозреваемые сознались в содеянном. В отношении одного из фигурантов решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, двое подельников находятся под подпиской о невыезде. Ведётся следствие.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. До 10 лет лишения свободы грозит фигурантам.