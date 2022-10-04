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Общество4 октября 2022 18:50

Во Дворце творчества детей и молодежи в Твери прошел праздничный концерт к Дню учителя

Собрались более 300 представителей системы образования
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Педагогов поздравили с профессиональным праздником Фото: администрация Твери

Педагогов поздравили с профессиональным праздником Фото: администрация Твери

В преддверии Дня учителя в Твери во Дворце творчества детей и молодежи прошел праздничный концерт. На торжественном мероприятии собрались более 300 представителей системы образования Твери - директора школ, педагоги общего и дополнительного образования.

За значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей и молодежи и многолетний добросовестный труд 12 педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений Твери награждены ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации - Нагрудным знаком "Почетный работник сферы образования Российской Федерации".

Творческий подарок педагогам преподнесли воспитанники вокальных, хореографических и театральных коллективов ДТДМ.