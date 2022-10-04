На фотопанно можно увидеть увеличенные изображения банкнот и монет Фото: Торопецкая центральная библиотека

Тверское отделение Банка России открывает осенний сезон выставок.

До 10 октября в парке "Россия-моя история" будет работать фотовыставка, где представлены краснокнижные животные на монетах Банка России в экспозиции "Драгоценный мир живой природы". Посетители парка смогут познакомиться с монетами посвященными редким представителям фауны, обитающими на территории страны и региона.

Об эволюции денег с древних времён до наших дней смогут узнать жители Торопецкого района на выставке "Время и деньги", которая представлена в Торопецкой центральной библиотеке.

На фотопанно можно увидеть увеличенные изображения банкнот и монет, узнать об особенностях денежного обращения в России в разные исторические эпохи. Выставка дополнена коллекцией денежных знаков, которые были в обороте в СССР.

Выставки будут продолжены.