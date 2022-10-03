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Общество3 октября 2022 16:51

В соцучреждениях Тверской области обнаружили фальсификат сливочного масла

В продукте обнаружены немолочные жиры
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области нашли фальсификат сливочного масла

В Тверской области нашли фальсификат сливочного масла

Фото: Андрей МИНАЕВ

Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории установлена фальсификация состава молочной продукции. Образцы сливочного масла из Московской и Курской областей были отобраны в медико-социальных учреждениях Тверской области.

В составе продукта обнаружены жиры немолочного происхождения. А в образце из Курской области - сорбиновая кислота.

Пробы продукции поступили в лабораторию по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.