В Тверской области на пашне нашли свалку ТКО

Свалку на участке не убирают уже несколько лет Фото: rshn-tver.ru

Нарушения земельного законодательства были выявлены Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в июне 2017 года в ходе плановой проверки. Выяснилось, что земельный участок площадью 15 га вблизи деревни Митенево Верхневолжского сельского поселения Калининского района загрязнен коммунальными и древесными отходами на площади 37 кв. м. Остальные земли заросли сорняками и деревьями.

Собственника оштрафовали на 20 000 рублей. От земель он добровольно отказался, участок передали МО Верхневолжское сельское поселение.

В сентября 2022 года при повторной проверке установлено, что нарушения до настоящего времени не устранены - участок зарос и завален мусором.

Администрации направлено предостережение и предложение убрать отходы с почвы, также информация направлена региональному оператору по вывозу ТКО.