Игорь Руденя поздравил сотрудников ОМОН в Тверской области с профессиональным праздником Фото: ПТО

3 октября ежегодно отмечается День отрядов мобильных особого назначения (ОМОН). В этот день в 1988 году в СССР впервые были созданы отряды милиции особого назначения.

На основании Указа Президента России от 5 апреля 2016 года № 157 Отряды мобильные особого назначения включены в состав Росгвардии.

По случаю праздника к сотрудникам и ветеранам службы обратился губернатор Игорь Руденя.

-Вы стоите на защите правопорядка и законности, заслуженно пользуетесь доверием жителей региона. На тверской земле и за ее пределами знают исключительную выучку и беспримерную самоотверженность бойцов и командиров тверского ОМОНа. Желаю вам достойно продолжать традиции службы, успешно решая самые ответственные задачи, – говорится в обращении от Игоря Рудени.