Житель Тверской области оплатил долги, чтобы уехать за границу

Мужчина оплатил долг после запрета на выезд Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

45-летний житель Ржева за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения был привлечён к административной ответственности и оштрафован на 30 000 рублей.

В добровольном порядке штраф он не оплатил, поэтому судебными приставами ему было ограничено право выезда за пределы Российской Федерации.

После запрета мужчина оплатил долг. Запрет на выезд был снят и должник смог отправиться в отпуск.

Всего судебными приставами УФССП России по Тверской области, с начала года, благодаря применению данной меры, взыскано свыше 194 млн. рублей задолженностей.