Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 8:32

Житель Тверской области оплатил долги, чтобы уехать за границу

Мужчина оплатил штраф в 30 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина оплатил долг после запрета на выезд

Мужчина оплатил долг после запрета на выезд

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

45-летний житель Ржева за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения был привлечён к административной ответственности и оштрафован на 30 000 рублей.

В добровольном порядке штраф он не оплатил, поэтому судебными приставами ему было ограничено право выезда за пределы Российской Федерации.

После запрета мужчина оплатил долг. Запрет на выезд был снят и должник смог отправиться в отпуск.

Всего судебными приставами УФССП России по Тверской области, с начала года, благодаря применению данной меры, взыскано свыше 194 млн. рублей задолженностей.