Синоптики спрогнозировали шестидневное бабье лето в Тверской области

В Тверь с 5 октября придёт бабье лето. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

После дождей и похолодания, которые уже нагрянули в Тверской регион, нас ждет шестидневное бабье лето. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что с 5 октября погода начнет меняться и подарит несколько тёплых и погожих дней.

– Природа может подарить с 5 по 10 октября жителям Москвы и Центральной России несколько погожих дней старого бабьего лета, которого были напрочь лишены в сентябре, - рассказали метеоролог журналистам.

Ночи будут уже холодными: от 0 до +5 градусов. Будут стоять туманы, значительно ухудшающие видимость на дорогах. Днём же - сухо и безветренно, а температура поднимется до +15 градусов.