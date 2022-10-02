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Происшествия2 октября 2022 14:40

В Тверской области парень расплатился в магазине случайно найденной банковской картой, а на него возбудили уголовное дело

В полицию поступило заявление от владельца карты
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Полицейские раскрыли преступление.

Полицейские раскрыли преступление.

37-летний житель Калязина потерял банковскую карту, но заблокировать на ней средства не сообразил. В итоге, вскоре ему пришло уведомление, что со счета списано 6700 рублей. Мужчина отправился в полицию, где написал заявление о краже денег.

- Сотрудники уголовного розыска опросили потерпевшего, запросили информацию в банковской организации, изучили документы и записи камер видеонаблюдения, расположенных в магазинах города, - рассказали о ходе расследования в УМВД по Тверской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что потерянную банковскую карту обнаружил 21-летний местный житель. По данным оперативников, молодой человек нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Подозреваемый задержан в порядке статей 91-92 УПК РФ и дал признательные показания. Он пояснил, что случайно нашел чужую банковскую карту и рассчитывался ею, покупая продукты питания и алкоголь. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие.