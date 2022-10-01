Письма и сладости получили постояльцы Тверского геронтологического центра к Дню пожилого человека

Открытки ребята нарисовали очень трогательные. Фото: Тверская епархия, tvereparhia.ru

В сентябре отдел социального служения Тверской епархии провёл благотворительную акцию «Письмо бабушке и дедушке» совместно со школьниками гимназии № 44. Ребята подготовили красивые письма и открытки для постояльцев Тверского геронтологического центра, а сотрудники отдела приобрели для них сладости.

Акция была приурочена к особой дате. 1 октября отмечается Международный день пожилого человека. Накануне праздника сотрудники и добровольцы отдела социального служения навестили подопечных Тверского геронтологического центра и подарили каждому поздравительные письма от ребят и зефир, сообщает Тверская епархия.