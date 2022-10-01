Реальные зарплаты в Тверской области за год снизились на 4%

Номинально растут - реально нет. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Тверской области за год (в июле 2022 года по отношению в июлю 2021 года) зарплаты работников малых, средних и крупных предприятий и организаций выросли на 11%. Речь о реальных начисленных зарплатах. При этом зарплаты реальные (характеризующие покупательную способность), напротив, упали - на 4%.

Данные цифры опубликовал Тверьстат. По данным ведомства, средняя зарплата в регионе в январе-июле текущего года составила 43249 рублей.

Самые высокие заработки:

в сфере финансовой и страховой деятельности - 63800 рублей, деятельности в области информации и связи - 59189 рублей, а также в профессиональной, научной и технической деятельности - 59011 рублей.

Самые низкие зарплаты получают:

работники сферы операций с недвижимостью - 30210 рублей, гостиничного бизнеса и общепита - 31069 рублей, и не конкретизированной сферы "прочих видов услуг" - 25342 рубля.