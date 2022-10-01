Тверская область получит 835 млн рублей на строительство транспортной развязки под Завидово

Развязку построят на пересечении дороги «Москва – Санкт-Петербург» – Конаково – Иваньково и трассы М-10. Фото: Николай СТУПНИКОВ

В 2022–2024 годах Тверская область и Камчатский край получат из федерального бюджета более 6,3 млрд рублей на создание дорожной инфраструктуры для развития туристических кластеров. Соответствующее распоряжение от 29 сентября 2022 года №2859-р подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Из всей суммы Тверской области выделят 835 млн рублей. Как сообщается на сайте Правительства РФ, эти деньги помогут построить транспортную развязку под Завидово, на пересечении дороги «Москва – Санкт-Петербург» – Конаково – Иваньково и трассы М-10 «Россия» в Тверской области. Это должно обеспечить доступность объектов туристической инфраструктуры Конаковского района.

Из текста распоряжения следует, что общая протяжённость развязки будет 6 километров. В эксплуатацию её должны будут ввести в 2026 году.

Деньги будут выделять тремя траншами:

в 2022 году - 96 млн 956 тыс. 900 руб.;

в 2023 году - 115 млн 602 тыс. 400 руб.;

в 2024 году - 622 млн 647 тыс. 300 руб.

Субсидии будут предоставлены в рамках государственной программы «Развитие туризма».