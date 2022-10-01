В Тверской области на несколько дней отменят отдельные рейсы пригородных поездов

Изменения коснутся поездов на участке Бологое – Сонково – Удомля. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Три поезда на участке Бологое – Сонково – Удомля не будут ходить несколько дней в октябре, сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК).

Пригородные поезда № 6696 Бологое – Сонково (отправлением в 08:10), № 6695 Сонково – Бологое (отправлением в 14:50) и № 6658 Бологое – Удомля (отправлением в 20:15) не будут ходить с 3 по 5 и с 10 по12 октября.

Сообщается, что поезда отменены из-за выполнения капитального ремонта пути на участке Разъезд Скнятино – Калязин Пост.

Железнодорожники просят планировать свои поездки в эти дни с учётом изменений в графике движения. Следить за расписанием поездов можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или на сайте МТППК.