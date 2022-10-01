Под Тверью водитель из-за тумана врезался в дерево

Водитель не смог сориентироваться в тумане. Фото: УГИБДД по Тверской области.

В Калининском районе под Тверью, на 12-м километре дороги Тверь - Рождествено -1 Мая - Ильинское, произошло ДТП. Автомобиль Рено Логан врезался в дерео.

Подробности рассказали в областной Госавтоинспекции: "Управляя автомобилем в условиях тумана, водитель не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. Пострадал пассажир".

Как стало известно, пассажир - юноша 18 лет. Его увезли в Тверскую городскую больницу скорой помощи (бывшая горбольница №4). По предварительной информации, у молодого человека может быть закрытая черепно-мозговая травма.