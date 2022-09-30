Двое мужчин незаконно поохотились в Тверской области на 1,5 миллиона рублей

Уголовное дело направлено в суд Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратура Калининского района Тверской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 61-летнего жителя Республики Карелии и 48-летнего жителя Тверской области.

Мужчины обвиняются в незаконной охоте и причинении крупного ущерба.

По версии следствия, в период с сентября по ноябрь 2021 года злоумышленники вблизи государственного комплекса "Завидово", не имея разрешения, подстрелили пять кабанов и четыре благородных оленя.

Ущерб составил более 1,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.