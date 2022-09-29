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Происшествия29 сентября 2022 7:22

Жительница Твери лишилась 500 тысяч рублей при попытке заработать на инвестициях

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенница обманула женщину на 515 тысяч рублей

Мошенница обманула женщину на 515 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию обратилась 68-летняя жительница Твери. Женщина хотела заработать на инвестициях и лишилась 515 000 рублей.

Предварительно установлено, что пенсионерка увидела в Интернете рекламу о программе инвестиций коммерческого банка, перешла по ссылке, ввела данные. Ей на мобильный телефон перезвонила неизвестная женщина и предложила научить вкладывать деньги и получать от этого доход.

Потерпевшая через приложение банка инвестировала в неизвестную компанию 515 000 рублей, после этого консультант перестала выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".