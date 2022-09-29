Жительница Твери лишилась 500 тысяч рублей при попытке заработать на инвестициях

Мошенница обманула женщину на 515 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию обратилась 68-летняя жительница Твери. Женщина хотела заработать на инвестициях и лишилась 515 000 рублей.

Предварительно установлено, что пенсионерка увидела в Интернете рекламу о программе инвестиций коммерческого банка, перешла по ссылке, ввела данные. Ей на мобильный телефон перезвонила неизвестная женщина и предложила научить вкладывать деньги и получать от этого доход.

Потерпевшая через приложение банка инвестировала в неизвестную компанию 515 000 рублей, после этого консультант перестала выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".