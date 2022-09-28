Жители Твери жалуются на отсутствие отопления в квартирах

Не во всех домах в Твери дали отопление Фото: Мария ЛЕНЦ

Тверь не смогла вовремя и без проблем войти в отопительный сезон. Проблема повторяется из года в год, но в нынешнем сезоне оказалась особенно актуальной. Пуск отопления должен был завершиться 25 сентября, но уже не первый день жители многоквартирных домов из разных районов жалуются на отсутствие тепла в квартирах.

Где-то батареи потеплели, но потом стали холодными, а где-то топить даже не начинали.

В группе в соцсети "КП"-Тверь" создала опрос и предложила горожанам сообщить адреса, где до сих пор нет отопления.

Получилось следующее. Тепла нет на Маршала Конева, 20; Склизкова 50 и 52; Ерофеева, 14; Двор Пролетарки, 70; Зои Космодемьянской, 8; Озерной, 18; Чайковского, 44; Комсомольском проспекте, 8.

Как сообщают жители, по некоторым адресам так же нет горячей воды или течет чуть теплая.

На участках - локальные аварии, сроки устранения не известны.

Единственный адрес по которому под постом появился официальный комментарий от Минэнерго - Склизкова, 50.

- Отсутствие отопления в доме № 50 по ул. Склизкова связано с аварией на магистральном трубопроводе. По информации ООО "Тверская генерация" работы будут проведены до конца текущей недели, - сообщили специалисты.

По отсутствию отопления необходимо обращаться в свою управляющую организацию, в Тверскую генерацию" по телефону "горячей линии" (4822) 78-00-00 или в аварийную службу ЖКХ Твери (4822) 34-87-07.