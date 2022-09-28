В Тверской области ушла из жизни ветеран прокуратуры Елена Белянкина

Ветеран прокуратуры Елена Белянкина ушла из жизни 27 сентября Фото: прокуратура Тверской области

27 сентября 2022 года ушла из жизни ветеран прокуратуры бывший старший помощник прокурора области за исполнением законов о несовершеннолетних старший советник юстиции Елена Белянкина. Некролог опубликован на сайте областной прокуратуры.

Елена Борисовна родилась 19 ноября 1953 ода в Калинине. Закончила Калининский государственный университет по специальности правоведение. С 1976 по 1978 гг. занималась адвокатской деятельностью. В 1979 году принята на службу в прокуратуру Калининской области помощником Кашинского межрайонного прокурора. Службе в прокуратуре посвятила более 33 лет, последовательно занимала должности помощника, старшего помощника, заместителя, Кашинского межрайонного прокурора. Более 28 лет прослужила в Кашинской межрайонной прокуратуре. Работала старшим помощником прокурора Тверской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних. В 2012 году вышла в отставку в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

- Её отличали отзывчивость, порядочность, исполнительность. За примерное исполнение служебного долга Елена Борисовна неоднократно поощрялась Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором области. За продолжительную и безупречную службу награждена нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", - написано в некрологе.

Прокуратура Тверской области выражает соболезнование родным и близким покойной.

Прощание с Еленой Белянкиной состоится 29 сентября в Храме при областной клинической больнице на Петербургском шоссе, д. 105 Б, в 10:00.