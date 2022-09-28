Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды28 сентября 2022 16:06

В Твери покажут комедию с элементами триллера на русском жестовом языке

Участие в постановке примут глухие и слышащие актёры
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Постановка пройдёт на русском жестовом языке. Озвучивать её будут два диктора-переводчика.

Постановка пройдёт на русском жестовом языке. Озвучивать её будут два диктора-переводчика.

Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Психологическую комедию с элементами триллера пермского автора Ольги Якимовой «Загадай желание» покажут в Твери.

Участие в спектакле примут глухие артисты из коллектива художественной самодеятельности тверского Дома культуры Всероссийского общества глухих, а также слышащие самодеятельные артисты. Главную роль в спектакле играет ведущий библиотекарь библиотеки имени Герцена Ольга Богусевич.

- Постановка проходит на русском жестовом языке. Озвучивать её будут два диктора-переводчика: Наталья Третьякова — сотрудник тверского отделения Всероссийского общества глухих и Наталья Мамитова — ведущий библиотекарь Центральной городской библиотеки имени Герцена, - сообщает "Герценка".

Пьеса будет длиться около часа. Премьера пройдёт во Дворце культуры "Химволокно" 2 октября в 14:00. 6+