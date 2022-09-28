В Твери покажут комедию с элементами триллера на русском жестовом языке

Постановка пройдёт на русском жестовом языке. Озвучивать её будут два диктора-переводчика. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

Психологическую комедию с элементами триллера пермского автора Ольги Якимовой «Загадай желание» покажут в Твери.

Участие в спектакле примут глухие артисты из коллектива художественной самодеятельности тверского Дома культуры Всероссийского общества глухих, а также слышащие самодеятельные артисты. Главную роль в спектакле играет ведущий библиотекарь библиотеки имени Герцена Ольга Богусевич.

- Постановка проходит на русском жестовом языке. Озвучивать её будут два диктора-переводчика: Наталья Третьякова — сотрудник тверского отделения Всероссийского общества глухих и Наталья Мамитова — ведущий библиотекарь Центральной городской библиотеки имени Герцена, - сообщает "Герценка".

Пьеса будет длиться около часа. Премьера пройдёт во Дворце культуры "Химволокно" 2 октября в 14:00. 6+