В Тверской области выявлено 14 очагов бешенства Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

28 сентября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с бешенством.

За истекший период 2022 года среди населения Российской Федерации зарегистрирован один случай гидрофобии (бешенства).

С 2016 года случаев бешенства среди людей в Тверской области не зарегистрировано.

По данным Управления Роспотребнадзора по Тверской области, за 8 месяцев 2022 года в регионе зарегистрировано 14 очагов бешенства среди животных в 10 районах. 57% приходится на диких животных, 43% - на домашних.

- Единственное и эффективное средство профилактики гидрофобии - своевременное оказание антирабической помощи лицам, пострадавшим от контакта с животным, - отмечают специалисты.