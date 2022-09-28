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Происшествия28 сентября 2022 15:11

У жителя Ржева украли велосипед за 23 000 рублей

Транспортное средство он хранил в хозпостройке
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Полицейские разыскали похищенный велосипед Фото: архив "КП"

Полицейские разыскали похищенный велосипед Фото: архив "КП"

В полицию обратился 64-летний житель Ржева и сообщил, что ночью из его хозпостройки был украден велосипед и металлический швеллер. Ущерб составил 23 000 рублей.

Полицейские выехали на место происшествия, составили описание украденного, опросили соседей. Установлено, что злоумышленник проник в сарай, разобрав часть деревянной стены.

Подозреваемым оказался 36-летний безработный местный житель.

В полиции фигурант сознался в содеянном и вернул похищенный велосипед. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.