Губернатор Игорь Руденя приехал к мобилизованным на сборный пункт в Твери

Губернатор Игорь Руденя в Твери посетил сборный пункт, в котором размещены и проходят обучение граждане, призванные в Вооружённые Силы РФ в рамках частичной мобилизации. Фото: ПТО

28 сентября губернатор Игорь Руденя в Твери приезжал на сборный пункт, где размещены и проходят обучение мобилизованные. Губернатор пообщался с пребывающими в пункте, ответил на вопросы, в том числе по мерам поддержки семей мобилизованных, об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, 21 сентября Президент страны объявил частичную мобилизацию в России.

В ходе частичной мобилизации в армию страны будут призваны 300 тысяч резервистов.

Пункт в Твери расположен в старом здании Суворовского училища, он является межрегиональным, здесь размещаются граждане, мобилизованные в Тверской области и других регионах Центральной России. Здесь есть столовая, зона отдыха, казармы, залы учебной подготовки. Для мобилизованных организовано обучение по огневой, тактической подготовке, курс оказания первой медицинской помощи.

Работает региональная медицинская комиссия, на которой определяют годность каждого мобилизованного. Те, у кого специалисты выявят отклонения по здоровью, будут комиссованы.

«Перед вами стоит важная задача – контролировать нашу территорию. Вы будете представлять Российскую Федерацию, ее центральные регионы. Уверен, вы нас не подведете. Сейчас получайте необходимые навыки и знания. Всем желаю вернуться с достойно выполненным заданием. Чтобы ваши семьи встретили вас с гордостью», – цитата из обращения Игоря Рудени к мобилизованным.

Губернатор также дал ряд поручений для повышения комфорта мобилизованных. На этажах установить кулеры с питьевой водой, предусмотреть обновление техники в санитарных комнатах.

«Хочу отметить высокий боевой дух. Здесь уже сложился коллектив, мобилизованные готовы выполнять поставленные задачи. Важно, что в рамках мобилизации пришло больше людей, чем было запланировано по некоторым муниципалитетам в графике призыва, а также добровольцы. Все получили обмундирование, зимнюю форму. Организовано трехразовое горячее питание, есть возможность пообщаться, встретиться с родственниками», – сказал губернатор журналистам по итогам визита.

Игорь Руденя также сообщил, что в регионе разрабатывается комплекс мер поддержки семей призванных граждан и добровольцев. В Тверской области детям из таких семей будут вне очереди предоставлять места в детских садах и школах, семьи мобилизованных смогут бесплатно посещать спортивные и культурные учреждения. Губернатор также сообщил о решении обеспечивать на безвозмездной основе лекарствами членов семей военнослужащих при наличии заболеваний, требующих медикаментозного лечения.