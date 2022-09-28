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Общество28 сентября 2022 9:04

В Тверской области нашли минометную мину

Снаряд обезвредили на полигоне
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На полигоне обезвредили снаряды Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

На полигоне обезвредили снаряды Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

27 сентября 2022 года в Ржевском районе Тверской области найден взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны - минометная мина 82 мм.

Силами группы специальных (взрывных) работ взрывоопасный предмет был ликвидирован на полигоне.

МЧС напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону «101» и «112».