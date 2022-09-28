В Тверской области выделены деньги на улучшение базы службы 122

В систему внедрят новые модули Фото: ПТО

Вопросы укрепления материально-технической базы Управления противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области рассмотрены на заседании Бюджетной комиссии региона под руководством губернатора Игоря Рудени.

Деньги будут выделены на приобретение автомобиля, видеостены для аварийно-спасательной службы, спецодежды для пожарных.

Приняты решения для развития системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Тверской области через единый номер «112».

Предусмотрено внедрение модуля «Оповещение хулиганов об административной или уголовной ответственности за их действия», а также разработка и внедрение модуля «SMS-запрос координат с определением местоположения заявителя через модуль sms-сообщений».