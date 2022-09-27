Жительница Твери с ножом напала на сожителя

По решению суда женщину на год отправили в колонию Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Заволжского района Твери поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы. Женщина осуждена по п. «з» части 2 статьи 111 УК РФ.

В ходе судебного следствия установлено, что в ночь с 4 на 5 октября 2021 года в ходе конфликта она с ножом напала на сожителя, который замахнулся на обвиняемую и хотел ударить. В итоге мужчина сам был ранен в грудь.

Суд признал подсудимую виновной и на год отправил в колонию общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.