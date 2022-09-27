Из Тверской области вывозят зерно, цветы, овощи и стройматериалы

Карантинных вредителей не выявлено Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

С 19 сентября по 23 сентября 2022 года специалистами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям при отгрузке на экспорт с территории Тверской области досмотрено 332,9 куб метра лесопродукции и 5670 шт. срезов цветов.

- Оформлено 10 фитосанитарных сертификатов в Армению, Вьетнам и ЛНР, - сообщают в ведомстве.

При вывозе с территории области досмотрено 7036,2 куб м пиломатериалов, 240 т зерна ржи продовольственного, 850 т семена рапса, 58,4 т картофеля и 48,4 т питательного грунта на основе торфа. Оформлено и отправлено 195 электронных карантинных сертификатов в Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Амурскую, Смоленскую области, Республику Татарстан и Республику Карелия.

В то же время в регион завезли и проверили: 86,8 т картофеля из Беларуси (4 партии), 5791 посевных единиц семян сахарной свеклы из Дании, 20,35 т итальянской пшеничной муки.

Карантинных объектов не выявлено.