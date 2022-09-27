В Тверской области увеличено финансирование на развитие спорта

Игорь Руденя провел заседание регионального правительства Фото: ПТО

27 сентября на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя, внесены изменения в госпрограмму «Физическая культура и спорт в Тверской области». Увеличено финансирование по ряду направлений.

В частности, дополнительные средства в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» предусмотрены на завершение работ по установке в муниципальных образованиях «умных» спортивных площадок. В эксплуатацию такая площадка уже введена на территории школы № 1 в Зубцове. В Бежецке и Удомле на объектах работы еще не завершены.

- Главам этих муниципальных образований поручено ускорить работы по установке спортивных площадок, - отметил Игорь Руденя.

Кроме этого, в госпрограмму внесены изменения по выделению дополнительных средств на установку в этом году в муниципалитетах Верхневолжья еще двух спортивных площадок для сдачи нормативов ГТО. В настоящее время такие уже появились в селе Ильинское Кимрского муниципального округа, деревне Будино Бельского района, поселке Малышево Максатихинского района, деревне Калталово Калининского района, поселке Победа Ржевского муниципального округа.

Выделены деньги на предоставление ежемесячных стипендий губернатора Тверской области спортсменам, спортсменам-инвалидам спортивных сборных команд Российской Федерации. Число получателей в 2022 году увеличено со 139 спортсменов до 180.