В Тверской области мошенники обманули пенсионеров на 860 000 рублей

Мошенники обманули женщин на 860 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В тверскую полицию обратились четыре женщины в возрасте от 58 до 84 лет. Трое из них сообщили о хищении денег. Общая сумма ущерба составила 860 000 рублей.

Полицейские выяснили, что аферисты звонили на городские телефоны тверичанок, представлялись сыном или дочерью, сообщали о совершенном ДТП и просили денег. Требуемые суммы передавали курьерам.

Четвёртой женщине неизвестный представился сотрудником полиции и сообщил, что внучка пенсионерки стала виновницей аварии, для ее спасения от уголовной ответственности требуется 150 000 рублей. Тверичанка приготовила деньги, но перед встречей с курьером связалась с внучкой и узнала, что никакой аварии не было.

Злоумышленников ищет полиция. Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".