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Происшествия27 сентября 2022 7:06

В Тверской области мошенники обманули пенсионеров на 860 000 рублей

Возбуждены уголовные дела
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманули женщин на 860 000 рублей

Мошенники обманули женщин на 860 000 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В тверскую полицию обратились четыре женщины в возрасте от 58 до 84 лет. Трое из них сообщили о хищении денег. Общая сумма ущерба составила 860 000 рублей.

Полицейские выяснили, что аферисты звонили на городские телефоны тверичанок, представлялись сыном или дочерью, сообщали о совершенном ДТП и просили денег. Требуемые суммы передавали курьерам.

Четвёртой женщине неизвестный представился сотрудником полиции и сообщил, что внучка пенсионерки стала виновницей аварии, для ее спасения от уголовной ответственности требуется 150 000 рублей. Тверичанка приготовила деньги, но перед встречей с курьером связалась с внучкой и узнала, что никакой аварии не было.

Злоумышленников ищет полиция. Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".