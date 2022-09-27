В Тверской области мошенники обманули пенсионеров на 860 000 рублей

Мошенники обманули женщин на 860 000 рублей
Фото: Мария ЛЕНЦ
В тверскую полицию обратились четыре женщины в возрасте от 58 до 84 лет. Трое из них сообщили о хищении денег. Общая сумма ущерба составила 860 000 рублей.
Полицейские выяснили, что аферисты звонили на городские телефоны тверичанок, представлялись сыном или дочерью, сообщали о совершенном ДТП и просили денег. Требуемые суммы передавали курьерам.
Четвёртой женщине неизвестный представился сотрудником полиции и сообщил, что внучка пенсионерки стала виновницей аварии, для ее спасения от уголовной ответственности требуется 150 000 рублей. Тверичанка приготовила деньги, но перед встречей с курьером связалась с внучкой и узнала, что никакой аварии не было.
Злоумышленников ищет полиция. Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".