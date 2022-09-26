В перинатальном центре спасают жительницу Донбасса и новорожденного младенца Фото: vk.com/perinatalniicentr

В Перинатальном центре Тверской области спасают жительницу Донбасса и новорождённого малыша. Ребенок появился на свет раньше срока.

Женщина была доставлена в медучреждение в тяжелом состоянии.

- В экстренном порядке женщина была родоразрешена по жизненным показаниям в 32 недели беременности. Сейчас ребёнок находится в отделении реанимации новорожденных, за его состоянием наблюдают специалисты, - сообщила администрация перинатального центра.

Состояние матери младенца медики оценивают как стабильное.