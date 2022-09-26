"Контроль трезвости" в Тверской области не прошли 64 водителя

64 водителя не прошли "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 23 по 25 сентября в Тверской области состоялись проверки водителей на состояние опьянения.

За время профилактического мероприятия "Контроль трезвости" было остановлено 64 водителя с признаками опьянения, 10 из них - в Твери.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Звоните по телефонам полиции 02, 102 или 112.