Житель Тверской области Сергей Бойков погиб в ходе СВО на Украине

Сергей Бойков погиб в ходе спецоперации Фото: vk.com/udomlya_okrug (администрация Удомельского городского округа)

Глава Удомельского городского округа, администрация Удомельского ГО и Удомельская городская Дума выражают соболезнования семье и близким Сергея Александровича Бойкова.

Военнослужащий погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Ему было 36 лет.

- Разделяем боль вашей утраты. Светлая память о Бойкове Сергее Александровиче навсегда останется в сердцах земляков, близких и родственников, - написано в некрологе на официальной странице администрации в соцсети.

Прощание с Сергеем Бойковым состоится 26 сентября в 12:00 в Князь-Владимирском соборе.