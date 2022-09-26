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Политика26 сентября 2022 7:44

Житель Тверской области Сергей Бойков погиб в ходе СВО на Украине

Прощание состоится 26 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Сергей Бойков погиб в ходе спецоперации Фото: vk.com/udomlya_okrug (администрация Удомельского городского округа)

Сергей Бойков погиб в ходе спецоперации Фото: vk.com/udomlya_okrug (администрация Удомельского городского округа)

Глава Удомельского городского округа, администрация Удомельского ГО и Удомельская городская Дума выражают соболезнования семье и близким Сергея Александровича Бойкова.

Военнослужащий погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Ему было 36 лет.

- Разделяем боль вашей утраты. Светлая память о Бойкове Сергее Александровиче навсегда останется в сердцах земляков, близких и родственников, - написано в некрологе на официальной странице администрации в соцсети.

Прощание с Сергеем Бойковым состоится 26 сентября в 12:00 в Князь-Владимирском соборе.