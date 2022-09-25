Губернатор поздравил работников машиностроительной отрасли Тверской области с профессиональным праздником

Таковы данные Тверьстата.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил работников машиностроительной отрасли Тверской области с профессиональным праздником.

«Настоящие профессионалы своего дела, вы создаете уникальные машины и оборудование, внедряете инновационные технологии, реализуете значимые инвестиционные проекты. Сегодня, когда перед нашей страной стоят масштабные задачи, машиностроительный комплекс играет ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета России,

обороноспособности нашей страны, производстве современной, конкурентоспособной продукции, важной для реализации стратегии импортозамещения», - отметил Игорь Руденя.

Глава региона поблагодарил работников и ветеранов отрасли за преданность своему делу и добросовестный труд на благо Верхневолжья и всей России.

Машиностроение является одним из главных направлений промышленного производства Тверской области. По данным Тверьстата, в регионе производятся пожарные автомобили, пассажирские вагоны, экскаваторы, различные виды станков и оборудования. Машиностроительными предприятиями региона за 8 месяцев этого года отгружено продукции на 69,5 млрд рублей, что составляет 21% от всей промышленной продукции.

26 617 человек сегодня трудятся в машиностроении региона.