Первая партия мобилизованных жителей Ржева отправилась на сборные пункты, кто-то позже будет воевать в зоне СВО

Среди провожающих в основном женщины. Фото: VK/ РЖЕВ СЕГОДНЯ

Об отправке первых мобилизованных жителей города воинской славы Ржева в зону проведения Специальной военной операции сообщил паблик в ВК «Ржев сегодня».

На видео запечатлён момент посадки мобилизованных резервистов в автобус малой вместимости «Транспорта Верхневолжья». Их провожают близкие люди. Женщин среди провожающих больше. В основном они сдерживают слёзы, но некоторые плачут.

Милые женщины, учитесь сдерживать слёзы, пусть ваши воины запомнят вас красивыми. А слёзы оставьте для встречи, которая обязательно будет.