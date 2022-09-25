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Политика25 сентября 2022 7:34

Первая партия мобилизованных жителей Ржева отправилась на сборные пункты, кто-то позже будет воевать в зоне СВО

О количестве призванных не сообщается
Олег ХАДАЕВ
Среди провожающих в основном женщины. Фото: VK/ РЖЕВ СЕГОДНЯ

Среди провожающих в основном женщины. Фото: VK/ РЖЕВ СЕГОДНЯ

Об отправке первых мобилизованных жителей города воинской славы Ржева в зону проведения Специальной военной операции сообщил паблик в ВК «Ржев сегодня».

На видео запечатлён момент посадки мобилизованных резервистов в автобус малой вместимости «Транспорта Верхневолжья». Их провожают близкие люди. Женщин среди провожающих больше. В основном они сдерживают слёзы, но некоторые плачут.

Милые женщины, учитесь сдерживать слёзы, пусть ваши воины запомнят вас красивыми. А слёзы оставьте для встречи, которая обязательно будет.

Прощальное рукопожатие друзей. Фото: VK/ РЖЕВ СЕГОДНЯ

Прощальное рукопожатие друзей. Фото: VK/ РЖЕВ СЕГОДНЯ